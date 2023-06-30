بيان مشترك لـ3 دول يعارض خطة إسرائيل لبناء 5700 وحدة استيطانية جديدة

أصدرت 3 دول، هي بريطانيا وكندا وأستراليا، بياناً مشتركاً، قبل قليل، أعلنت فيه رفضها للخطة التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية، لبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة، واعتبرت أن توسيع بناء المستوطنات في المناطق الفلسطينية المحتلة يمثل عقبة في طريق السلام.

رفض بناء إسرائيل 5700 وحدة استيطانية جديدة

وأضافت الدول الموقعة على البيان، بحسب قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الجمعة: «نحن قلقون من موافقة إسرائيل على بناء 5700 وحدة استيطانية، وندعو إسرائيل للتراجع عن قرارها بتوسيع المستوطنات بالضفة الغربية».

اقتحامات مستمرة

يأتي هذا البيان بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى، أمس الخميس ثاني أيام عيد الأضحى، مناطق متفرقة بالضفة الغربية، لاسيما فى محافظة جنين، مما أسفر عن إصابة عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال فى المحافظة، فيما تواصل قوات الاحتلال فرض قيود على حركة الفلسطينيين.