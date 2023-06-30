طفلة في السابعة من عمرها تطالب رئيس وزراء بريطانيا بوجبة مجانية للمدارس

قالت صحيفة «ذا ميرور»، البريطانية إن رئيس الوزراء ريشي سوناك تلقى درسًا في فعل الشيء الصحيح من بوبي، وهي طفلة تبلغ السابعة من عمرها، حيث نشرت الصحيفة في صفحتها الأولى صورة رسالة من «بوبي»، موجهة إلى سوناك، تطلب فيها تقديم وجبات مدرسية مجانية لجميع الأطفال في المدارس الابتدائية.

رسالة بوبي

وتابعت الصحيفة أن أطفال من مدرسة «منكسداون»، الابتدائية، في ليفربول، أرسلوا خطابات إلى رئيس الوزراء، وقالت بوبي للصحيفة: «كتبت الخطاب لأنني كنت أرغب في الحصول على وجبات مدرسية مجانية عندما أكون في الصف الثالث، حتى لا يتعين علينا دفع الكثير من الأموال، وحاولت أن أجعل رسالتي ممتعة ولطيفة، وأتمنى أن يكون قد استمتع بها»، وأضافت في الرسالة: «إذا لم يكن لديك الكثير من المال فلا يمكنك الحصول على الطعام، إذا لم يكن لديك طعام فلن تستطيع أن تتعلم، وإن لم يكن لديك طعام ستكون حزينا وجائعا».

خطاب مفتوح

وأضافت الصحيفة أنه بينما قام النشطاء بتسليم خطاب مفتوح إلى مقر رئاسة الوزراء حول الحاجة إلى وجبات مجانية في المدارس الابتدائية، كما ارتدى تلاميذ المدارس زيهم الرسمي وحملوا صواني عشاء حمراء، وانضموا إلى النشطاء أمس خارج داونينج ستريت للمطالبة بوجبات مجانية لجميع تلاميذ المدارس الابتدائية، وهو ما يشكل ضغطا متزايدا على سوناك لإلغاء القواعد الصارمة التي تم تطبيقها وتحرم نحو 800 ألف يعيشون في فقر من وجبات الغداء المجانية، بعد إلغاء الحكومة لبرنامج الوجبات المجانية، ولذا تجمع العشرات من النواب والنشطاء والأطفال لتسليم رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء وعمدة لندن صادق خان وعمدة مانشستر آندي بورنهام من بين أكثر من 240 سياسيًا وشخصية عامة وزعماء دينيين يدعمون الدعوات، إلى جانب 90 ألف شخص.