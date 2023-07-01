أشرف كابونجا: أسعى لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس

قال المصارع المصري أشرف كابونجا، المسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في سحب المركبات والقطارات والسفن، إنه يسعى خلال الأيام القليلة المقبلة لتسجيل رقم قياسي جديد في الموسوعة الدولية.

وأضاف «كابونجا» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه نجح في سحب سيارة تريلا وزن 15 طنًا بأسنانه، وتم تسجيلها في موسوعة جينيس باسمه، مشيرًا إلى أن المرة المقبلة سيسحب سيارة بوزن 18 طنًا لتسجيل رقم قياسي جديد، والحفاظ على الرقم الماضي.

كابونجا: سحب السيارة رقم جديد باسم مصر

وقال أشرف كابونجا إن سحب السيارة خلال الأيام المقبلة سيكون لتسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر لأول مرة في العالم بسحب سيارة بوزن 18 طن بأسنانه فقط دون تدخل بالأيدي.

وتابع: «المحاولة ستتم على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي في حضور ممثلين لموسوعة جينيس وتسجيل المحاولة كاملة ليصبح أول رقم قياسي في العالم باسمه».

كابونجا يسحب سيارة بوزن 15 طن

ونجح المصارع أشرف كابونجا بطل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، في شهر مارس 2022 في سحب سيارة يصل وزنها إلى أكثر من 15 طن لمسافة 100 متر.

ونجح كابونجا في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسحب 6 سيارات ملاكي بأسنانه على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، وربط كابونجا السيارات ونجح في سحبها فقط بأسنانه دون مساعدة بيديه ضمن المحاولات التي ينفذها كابونجا خلال الأشهر الحالية استعدادا لرقم قياسي جديد.