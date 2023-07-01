الأرصاد حذرت من ارتفاعها.. كيف تتغلب على الإحساس بارتفاع درجات الحرارة؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارًا على مدار اليومين المقبلين، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وقدمت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بعض النصائح للمواطنين من أجل التغلب على الرطوبة، مطالبة إياهم بضرورة التواجد فى مناطق جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المغلقة.

نصائح للتغلب على الرطوبة

وقدمت منار، خلال حديثها لبوابة الوطن، بعض النصائح للتغلب على الرطوبة التي تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.

1- الإكثار من شرب السوائل على مدار اليوم، وشرب كميات كافية من المياه بكمية لا تقل عن لترين.

2- استخدام مراوح السقف أو التكييف في المنزل أو العمل حيث يمكن أن يساعد الهواء الناتج عن تشغيلها على تبخير الرطوبة الزائدة.

3- عند الخروج خاصة يجب الحرص على ارتداء الملابس القطنية والفاتحة اللون، لأنها تعمل على امتصاص العرق الموجود على سطح الجلد، ما يقلل الشعور بالحر والرطوبة.

4- ابتعد عن الاستحمام بالماء الساخن حتى لا تشعر بالحرارة الزائدة وتتسبب في زيادة الرطوبة في المنزل.

درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة

درجات الحرارة السبت 1 يوليو:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 29 والمحسوسة تسجل 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 38 والمحسوسة تسجل 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 36 والمحسوسة تسجل 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 40 والمحسوسة تسجل 41 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 2 يوليو:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 29 والمحسوسة تسجل 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 37 والمحسوسة تسجل 39 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 36 والمحسوسة تسجل 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 41 والمحسوسة تسجل 42 درجة مئوية.