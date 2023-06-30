توقعات طقس 72 ساعة.. شبورة ورياح وارتفاع في درجة الحرارة المحسوسة

كشفت الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة بداية من غدٍ السبت وحتى الاثنين 3 يوليو المقبل، إذ تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق عدة مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

توقعات طقس 72 ساعة

وذكرت الأرصاد أنَّه من المتوقع أن تسود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تشهد الفترة المذكورة طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، وخلال ساعات النهار طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على كل الأنحاء.

درجات الحرارة السبت 1 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 29 والمحسوسة تسجل 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 38 والمحسوسة تسجل 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 36 والمحسوسة تسجل 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 40 والمحسوسة تسجل 41 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 2 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 29 والمحسوسة تسجل 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 37 والمحسوسة تسجل 39 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 36 والمحسوسة تسجل 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 41 والمحسوسة تسجل 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 3 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 32 والمحسوسة تسجل 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 39 والمحسوسة تسجل 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 38 والمحسوسة تسجل 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 41 والمحسوسة تسجل 42 درجة مئوية.