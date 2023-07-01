خالد محجوب: تنظيم الإخوان حاول اغتيال والدي في التسعينيات

حكى المستشار خالد محجوب رئيس محكمة استئناف القاهرة شهادته عن ثورة 30 يونيو وذلك في أول لقاء تلفزيوني له، موجهًا الشكر للشعب المصري الذي وصفه بالشعب العظيم الذي قام بثورة عظيمة سانده جيش مصر العظيم، الذي قاده قائد عظيم أوصلنا لبر الأمان.

بداية معرفته بجماعة الإخوان المسلمين كانت أثناء المرحلة الثانوية

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج «الشاهد» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن بداية معرفته بجماعة الإخوان المسلمين كانت أثناء المرحلة الثانوية إبان تولي والده الدكتور محمد علي محجوب منصب وزير الأوقاف في فترة التسعينات والتي شهدت انتشار الإرهاب مشيرًا أن والده كان يتبنى الفكر المستنير مع الإمام الأكبر وقتها الشيخ جاد الحق علي جاد الحق ومفتي الجمهورية وقتها الدكتور محمد سيد طنطاوي.

كان قلقًا على والده من المواجهة الفكرية مع الإخوان

وأشار أنه كان قلقًا على والده من المواجهة الفكرية مع الإخوان مؤكدًا أن هذه المواجهة عرضته لمحاولات اغتيال أثناء عودته من المنيا حتى أن الرئيس الأسبق مبارك وقتها أمر بتوفير سيارة مصفحة له.

ولفت إلى أنهم تلقوا خطاب وقتها ووجدوا فيها تهديدات مباشرة لوالده ولهم كأولاده مشيرًا إلى أن الوالدة طمنأتهم وأخبرتهم أن والدهم يقوم بدور وطني.