نشأت الديهي: حكم الإخوان كان عبارة عن أيام سوداء

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن محطات التموين بالبنزين كانت مكتظة في عهد الإخوان بالعشرات والمئات من السيارات، مشيرًا إلى أن الشعب المصري كان يعاني الأمرين في حكم الجماعة الإرهابية.

الديهي: أحلام الكثير من المصريين كانت تتمثل في تموين السيارة بالبنزين

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الجمعة: «عهد حكم الإخوان كان عبارة عن أيام سوداء، وأحلام المصريين كانت تتمثل في تموين السيارة بالبنزين، أما الآن فمحطات البنزين كافة متوفر بها المواد البترولية بكل سهولة ويسر، كل شيء في مصر موجود ومتوفر، لأن هناك دولة حقيقية».

وأضاف أن المجمع العلمي الذي يحتوي على أكثر من 200 ألف وثيقة حرقت جميعًا، ولم يجر إنقاذ سوى 25 ألف وثيقة، مشيرًا إلى أن مجوعة من عصابات الإخوان مدعومة بمجموعة من الأناركية حرقوا المجمع العلمي، في محاولة لطمس هوية الدولة المصرية، وحالة الوعي التي انتشرت لدى ربوع الشعب المصري، معقبًا: «أراد الإخوان حرق جزء من تاريخ مصر؛ إذ التهمت النيران وثائق مصر، ما أدى لحالة من الصدمة لدى الشعب المصري».

نشأت الديهي: المجمع العملي كان يحتوي على ثروة هائلة من الخرائط

ولفت الإعلامي نشأت الديهي، إلى أن المجمع العملي كان يحتوي على ثروة هائلة من الخرائط، وكانت هناك محاولة لطمس هوية الدولة، لكن ثورة 30 يونيو الحقيقية التي خرجت من كل بيت مصر، كانت بعد الشعور بالخطر على التاريخ والمستقبل.

وشدد «الديهي» على أن حريق المجمع العلمي هو نموذج حقيقي لكيف يفكر هؤلاء، فأعداء هذه الدولة حرقوا جزءا رئيسيا وتاريخيا من تاريخ وتراث هذه الأمة الثقافي، مشيرًا إلى أن وثائق التاريخ لم تسلم من جماعة الإخوان الإرهابية، وهذا واضح من خلال حرق المجمع العملي.