قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تنظيم الإخوان كان يسعى لتحويل مصر لدولة مقسمة، وكسر المؤسسة العسكرية، والتشكيك في مؤسسة القضاء، وتحويل القاهرة لدولة فاشلة، لكن الشعب المصري كان واعيًا، فلم ينجحوا في ذلك.

الديهي: لا يمكن لجماعة أو ميليشية أن تنتصر على شعب

وشدد «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الجمعة: «لا يمكن لجماعة أو ميليشية أن تنتصر على شعب، لا يمكن أن تنجح الغوغائية أو الجهلة أو الباطل على الحق، صورة حصار مدينة الإنتاج الإعلامي ما زالت محفوظة بألم في ذاكرة كل إعلامي وكل مُشاهد من ملايين المصريين بصورة من الألم».

وأشار إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابي حاصر المحكمة الدستورية في محاولة لكسر القانون والدستور، وكانوا يعتقدون بأن الشعب المصري معهم، معقبًا: «فضحتهم أعدادهم، الله عز وجل قدر أن يصعد بهم إلى سدة الحكم لكي تكون فضيحتهم على الملأ».

وتساءل الإعلامي نشأت الديهي قائلا: «أين جماعة الإخوان التي كانت تتحدث بأنها باقية على عرش مصري لمدة 500 عام»، مشيرًا إلى أن مصر الآن في حالة من الاستقرار والهدوء، فالأرض ومؤسسات الدولة لفظت عناصر الجماعة الإرهابية.

نشأت الديهي: الشعب المصري لفظ تنظيم الإخوان الإرهابي

وتابع: «الشعب المصري لفظ تنظيم الإخوان الإرهابي، وتحول الصدام ما بين التنظيم وأجهزة الدولة إلى صراع ما بين المجتمع المصري والتنظيم الذي رحل عن سدة حكم مصر في 2013».

ولفت «الديهي» إلى أن ثورة 30 يونيو كانت مباركة وصححت الأوضاع، ونقت الصورة من كل هذه الشوائب، مؤكدا: «هؤلاء الأوغاد يتلونون دائمًا، لكن الشعب المصري انتبه جيدًا، وذهب بهم إلى السجون».