أستاذ علاقات دولية: تنظيم الإخوان يتلاشى منذ قرن.. ويحاول العودة بالزمن للوراء

قال الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية، إن الدولة المصرية من أقدر الدول الوطنية في العالم، وكانت عيونها ساهرة لما يحدث من الإخوان، ولولا ذلك لكان حدث ما هو أخطر، لافتا إلى أنه بعد عقد من الزمان، فالدولة المصرية مستمرة باقية بفضل مؤسساتها وقيادتها وطبيعة شعبها.

العودة بالزمان للوراء

وأضاف «أبو دياب»، خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن جماعة الإخوان منذ حوالي قرن يتلاشون، فهم يحاولون العودة بالزمان للوراء، ويقولون إنهم تنظيم دعوى وينكرون أنهم متورطون بالسياسة.

وتابع: «تنظيم الإخوان حاول قيادة مصر في 2011 بانحراف معين، وحاولوا الإمساك بالسلطة واستخدام الديمقراطية لقتل الديمقراطية»، لافتا إلى أن شعب مصر لاحظ ما وراء ذلك ولم يثر، وما جرى فى 30 من يونيو محاولة للدفاع عن الأرض المصرية.

الشعب المصري اختار الدولة

وأكد أستاذ العلاقات الدولية، أنه عندما أدرك الشعب المصري أن الخطر على الدولة كبير، اختار الدولة، وهو الدرس الأهم لكل مجريات الوضع.