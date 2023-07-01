المستشار خالد محجوب: الإخوان تنظيم دموي

قال المستشار خالد محجوب رئيس محكمة استئناف القاهرة، إنه قرأ عن تنظيم الإخوان في فترة شبابه، لافتًا إلى أنه قرأ لسيد قطب وحسن البنا، مشيرًا إلى أن الدافع وقتها كان خوفه على والده من هذه الجماعات التي هددته بالقتل.

قرأ عن اغتيال الإخوان للخازندار

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج «الشاهد» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» أنه قرأ عن اغتيال الإخوان للقاضي أحمد الخاذندار خاصة انه تم اغتياله في منطقة حلوان التي يقيم فيها ومحاولات مؤسس تنظيم الإخوان للتملص من مسئوليتهم وقوله «ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين».

الإخوان تنظيم دموي

ووصف محجوب تنظيم الإخوان بأنهم دمويين، مشددًا على أنه ليس معنى أن والده كان يحارب الفكر المتطرف أن ذلك يعني أن هناك عداء بينه وبينهم، مؤكدًا أنه حينما يجلس على منصة القضاء بحياد كامل، وأن لديه رسالة ربانية وأقدار، معتبرًا أن القضاء ولاية ولاها الله سبحانه وتعالى للقاضي أي ما كان سبب توليه هذه الولاية، وأن الله وضع في نفس القاضي إنسانيات وروح قانون وعدالة منصفة.