عاجل.. تعرف إلى الإجازات الرسمية في شهر يوليو للموظفين

الإجازت هي أهم ما يهم الموظفين دائما، حيث يتطلع العاملون في القطاع الحكومي والخاص إلى الحصول على عطلات رسمية لقضاء وقت مميز مع أسرهم وأبنائهم، أو الخروج والتنزه مع الأحباب والأصدقاء.

ومع بداية شهر يوليو، يتطلع الكثيرون إلى معرفة إجازات شهر يوليو للموظفين، وفق الأجندة الرسمية لمجلس الوزراء لعام 2023.

إجازات شهر يوليو

وتأتي إجازات شهر يوليو كما يلي بخلاف يومي الجمعة والسبت كإجازات أسبوعية:

غدا الأحد الموافق 2 يوليو إجازة رسمية، حيث أعلن مجلس الوزراء منح اليوم إجازة بدل يوم 30 يونيو، وذلك كعادة مجلس الوزراء بترحيل الإجازات التي تتصادف مع أول أيام الأسبوع إلى يوم الخميس أو ضمها مع إجازات رسمية أخرى تيسيرا على العاملين.

- الأربعاء 19 يوليو إجازة رسمية بمناسبة العام الهجري الجديد.

- السبت 23 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن عن منح إجازة للعاملين في الدولة تقارب على الأسبوع حيث بدأن مع يوم وقفة عرفات الثلاثاء 27 يونيو، ومن المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين 3 يوليو 2023.