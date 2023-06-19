3 إجازات رسمية للموظفين خلال شهر يوليو «خارج عيد الأضحى المبارك»

ينتظر المواطنون خلال شهر يوليو، أيام إجازات رسمية عديدة بخلاف إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 التي تمتد حتى دخول يوليو، ولذلك ينتظر العاملون هذا الشهر لاستغلال أيام الإجازات فيه في ممارسة الأنشطة المؤجلة لوقت الفراغ.

ومع حلول عيد الأضحى المبارك 2023 يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو، بحسبما توصلت إليه البحوث الفلكية، تكون أيام إجازة العيد كالتالي:

عدد أيام إجازة عيد الأضحى

- وقفة عرفة يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو.

- أول أيام عيد الأضحى 2023 يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.

- ثاني أيام عيد الأضحى 2023 الخميس 29 يونيو 2023.

- ثالث أيام عيد الأضحى 2023 الجمعة 30 يونيو 2023.

- رابع أيام عيد الأضحى 2023 السبت 1 يوليو 2023.

ويشهد شهر يوليو عددا من الإجازات الرسمية الأخرى، بخلاف إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 التي تنتهي السبت 1 يوليو، وهى:

إجازت يوليو

- الأحد 2 يوليو إجازة رسمية بدل يوم 30 يونيو، إذ من المقرر نقلها حتى تدخل مع إجازة العيد.

- الأربعاء 19 يوليو إجازة رسمية بمناسبة السنة الهجرية.

- السبت 23 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وحدد قانون العمل، أن تكون أيام إجازة عيد الأضحى هي 5 أيام، لتبدأ مع يوم وقفة عرفات الثلاثاء 27 يونيو، وتستمر لمدة 4 أيام العيد حتى السبت 1 يوليو.