إلغاء إجازات الأطباء البيطريين والعاملين بمجازر الجيزة خلال العيد

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطري برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى، وتوفير الأعداد الكافية من الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، ودعمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لاستيعاب أعداد الأضاحى خلال أيام العيد.

شدد محافظ الجيزة على ضرورة رفع كفاءة المجازر لتمكينها من العمل بالطاقة القصوى لها خلال أيام العيد، وتشكيل لجان للمرور الدورى لمتابعة سير العمل بمختلف مجازر المحافظة وسرعة التعامل مع أى طارئ، والتي يجرى إتاحتها بالمجان بعدد 23 مجزرا على مستوى المحافظة، على أن يصطحب المضحى الجزار الخاص به للتسهيل على المواطنين، ولمنع الذبح بالطريق العام، حفاظا على البيئة، واتخاذ مايلزم من إجراءات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لمراقبة الأسواق، والحفاظ على مستوى النظافة بمختلف القطاعات.

الدفع بورديات لمتابعة سير العمل بالمجازر

من جهة أخرى، أعلن الدكتور علاء عبدالعال مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، إلغاء إجازات الأطباء والعاملين بالمجازر، والانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة لها وتوفير الكميات الكافية من الأختام والمادة السرية الملونة لختم المذبوحات إلى جانب أدوات النظافة والمطهرات.

وأشار إلى أنه من المقرر الدفع بورديات لمتابعة سير العمل بالمجازر ورصد المخالفات بالشوارع بالتنسيق مع الأحياء والمراكز والمدن، وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

شن الحملات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية

أكد مدير المديرية انتهاء إدارة التفتيش على اللحوم من خطط الاتشار خلال العيد وتوفير نوبتجيات العمل للمتابعة الدورية وشن الحملات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ممثلة في مديرية الأمن ومباحث التموين وشرطة المسطحات على محلات الجزارة والأسواق ومنافذ البيع والشوادر وأماكن التخزين وثلاجات حفظ اللحوم والمنتجات الغذائية لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب الأنشطة المخالفة، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية للمتابعة والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة.