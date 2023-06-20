التفاصيل الكاملة لأيام إجازات شهر يوليو 2023 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص

يحصل الموظفون العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص خلال شهر يوليو المقبل، على إجازات متعددة ومتنوعة بأجر كامل، ما بين إجازات العطلات الأسبوعية الرسمية، وإجازات بسبب مناسبات تصل إلى 10 أيام، وفقا لما نصت عليه مواد قوانين العمل المعمول بها في البلاد، ومنها قانونا الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، والعمل رقم 12 لسنة 2003.

« الوطن » تستعرض التفاصيل الكاملة للإجازات التي سيحصل عليها الموظفون العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص، خلال شهر يوليو 2023، على النحو التالي:

العطلات الرسمية الأسبوعية

يحصل الموظفون العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص، على عدد أيام إجازات وعطلات أسبوعية خلال شهر يوليو 2023، يصل إلى 9 أيام للمنشآت والمؤسسات التي تمنح العاملين بها يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية، وهي كما يلي:

- السبت 1 يوليو 2023

- الجمعة 7 يوليو 2023

- السبت 8 يوليو 2023

- الجمعة 14 يوليو 2023

- السبت 15 يوليو 2023

- الجمعة 21 يوليو 2023

- السبت 22 يوليو 2023

- الجمعة 28 يوليو 2023

- السبت 29 يوليو 2023

الإجازات الرسمية بأجر بسبب مناسبات

ويحصل الموظفون العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص على إجازة رسمية بأجر كامل يوم الخميس 27 يوليو 2023 ، بمناسبة احتفال البلاد بذكرى ثورة 23 يوليو 1952؛ إذ سيجرى ترحيل الإجازة من يوم الأحد 23 يوليو إلى الخميس 27 من الشهر ذاته، نظرا لوجود قرار سابق صادر من مجلس الوزراء بترحيل الإجازات التي تتصادف مع أول أيام الأسبوع إلى يوم الخميس التالي من نفس الأسبوع، حفاظا على انتظام المصالح الحكومية في تقديم الخدمات للمواطنين طوال أيام الأسبوع.