«التموين»: صرف استعاضات شهر يوليو للمنافذ وتوفير 32 سلعة على البطاقة

تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا مفصلًا حول صرف استعاضات السلع التموينية لشهر يوليو من شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأكد التقرير الذي تم رفعه للوزير من خلال غرفة عمليات الوزارة المركزية التي يترأسها مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع، أحمد مهدى، أنه تم تسليم منافذ الصرف استعاضة البداية لشهر يوليو وأشار إلى توفير 32 سلعة للمواطنين على بطاقة الدعم التمويني.

تسيير حملات يومية على منافذ صرف السلع التموينية

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير أحمد كمال، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه المديريات التموينية بتسيير حملات يومية على منافذ صرف السلع التموينية للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن الشركة القابضة خصصت 30% من مخازن كل محافظة للعمل خلال إجازة العيد لصرف السلع التموينية لمنافذ التوزيع، لافتا إلى أن المستفيدين من منظومه الدعم يصل عددهم إلى ما يقارب 63 مليون مواطن، وأن صرف السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمكرونة يتم وفقًا للمقرر بحسب عدد الأفراد لكل بطاقة تموينية.

الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال غرف العمليات

وطالب المتحدث الرسمي للوزارة المواطنين بأهمية الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال غرف العمليات المُشكلة بمديريات التموين أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو منظومة تلقى الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.