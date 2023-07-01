مجازر كفر الشيخ استقبلت 1570 أضحية في أيام العيد

كشف الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، أن 16 مجزرا على مدار الثلاث أيام الماضية خلال عملهم بعطلة عيد الأضحى المبارك قد تم «ذبيح»، 1570 حالة أضاحي من الماشية، والأغنام، مشيراً إلى أن المجازر مستمرة في عملها بالمجان حتى اليوم السبت، وذلك لخدمة المضحين.

تكثيف العمل لذبيح الأضاحي

وأوضح «بشار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سوف يتم الدفع بعدد آخر من الأطباء البيطريين مع تكثيف العمل منذ صباح اليوم، والذي يبدأ العمل بالمجازر به منذ الساعة السادسة صباحاً وحتى انتهاء «ذبيح»، جميع الأضاحى، لافتاً أنه من المتوقع تزايد أعداد الأضاحي خلال هذا اليوم الأخير لتدفق أعداد من ماشية الأضاحي.

التشديد على رفع المخلفات والتعقيم المستمر

وأشار أيضا أنه أعطي توجهاته للعاملين داخل المجازر في محافظة كفر الشيخ، بضرورة رفع مخلفات «الذبيح»، أول بأول، واستمرار عمليات التطهير والتعقيم علي مدار ساعات العمل في شتي ربوع المجازر، مع ضرورة التواصل التام مع غرفة عمليات مديرية الطب البيطري بالإقليم، ونقل لها كل ما يحدث علي مدار اليوم.