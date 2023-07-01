حبس عاطلين متهمين بحيازة 240 طربة حشيش في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية خلال الساعات القليلة الماضية بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وضبطهما بكمية من مخدر الحشيش قبل توزيعها على صغار التجار في عيد الأضحى المبارك.

وأمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة، إلى المعمل الكيميائي لمعرفة ما بداخل المواد المخدرة، وإرفاق التقرير في أوراق القضية، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، ونشاط المتهمين في الاتجار في المواد المخدرة.

القبض على المتهم

وتمكنت وحدة مباحث أول الإسماعيلية برئاسة المقدم انور القاضي من القبض علي شخصين لأحدهما معلومات جنائية ومقيمان بدائرة مركز شرطة أبوصوير تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، وبحوزتهما لترويج المولد المخدرة.

واكدت تحريات للنقباء أحمد البيومي وزياد اسماعيل وأحمد يحي ومهند فرغل معاونو مباحث قسم أول الإسماعيلية أن المتهمين يترددا علي دائرة القسم لبيع وترويج مخدر الحشيش علي نشاط واسع وحيازتهما لكمية كبيرة من المخدرات.

ونجحت مأمورية مكبرة في القبض علي المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش قدرت بـ 240 طربة حشيش ومبلغ مالي من حصيلة البيع وهواتف محمولة للتواصل مع العملاء، وبمواجهتهم أقرّوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع.

محام: المتهم يواجه عقوبة بالمؤبد

وقال محمد حسن محامي في الإسماعيلية أن المتهم يواجه عقوبة السجن المؤبد بسبب حيازته لكمية كبيرة من مخدر الهيروين بغرض بيعها والاتجار فيها علي نشاط واسع.

واضاف في تصريحات خاصة للوطن أن المحاكم الجنائية تغلظ من عقوبتها علي تجار المواد المخدرة، خاصة مخدر الهيروين والمخدرات المستحدثة لما لها من خطورة علي الفرد والمجتمع.