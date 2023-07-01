مصرع شخص سقط بسيارة ملاكي في ترعة الإسماعيلية 

لقي شخص مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، جراء سقوطه بسيارة ملاكي في ترعة الإسماعيلية قرب مركز ومدينة التل الكبير، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد سقوط سيارة ملاكي في ترعة الإسماعيلية أمام قرية الظاهرية التابعة لمركز ومدينة التل الكبير فيما نجحت جهود الإنقاذ النهري والأهالي في استخراج السيارة من الترعة.

وقالت مصادر طبية إن الحادث أسفر عن مصرع يوسف حسنى الحداد مقيم بمركز ومدينة التل الكبير، فيما دفع مرفق إسعاف الاسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل الجثمان الي مستشفي التل الكبير بعد استخراجه.

مصرع شاب في حادث تصادم على محور 30 يونيو

وكان شخص لقي مصرعه وأصيب آخر جراء تصادم سيارة ربع نقل وأخرى نقل «تريلا» على طريق محور 30 يونيو قرب مركز ومدينة القصاصين، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث لإعادة تسيير الحركة المرورية.

وأسفر الحادث عن مصرع محمد السيد لطفي 30 سنة، ونقلت سيارات الإسعاف جثمانه إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.