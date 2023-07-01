رابط نتيجة الدبلومات الفنية.. احصل عليها فور ظهورها

ينتظر العديد من الطلاب، نتيجة الدبلومات الفنية 2023، بعد انتهاء امتحانات نهاية العام، ويتطلعون إلى معرفة طرق الحصول على النتيجة لتحديد الجامعة أو المعاهد التي سيلتحقون بها في العام الدراسي المقبل.

وتتيح وزارة التربية والتعليم الفني، رابط للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني عن طريق إدخال الاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية

مع اقتراب الإعلان عن موعد ظهور النتيجة بشكل رسمي، نعرض فيما يلي رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع المحافظات وكل التخصصات (زراعي – صناعي – فندقي – تجاري).

ويمكن الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية من خلال الضغط هنا.

وكشف مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم في تصريحات سابقة للوطن، أن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 سيكون خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2023 وبعد انتهاء إجازة العيد، حيث تم الانتهاء من تصحيح امتحانات جميع المواد ورصد الدرجات، وفي انتظار اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

طلاب الدبلومات الفنية

ويبلغ عدد طلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023، نحو 760 ألف طالب وطالبة، أدوا الامتحانات في الأقسام المختلفة صناعي زراعي فندقي تجاري، في 2550 لجنة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 1788 طالبا وطالبة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.