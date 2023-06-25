رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 لجميع التخصصات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023، ينتظره طلاب الدبلومات الفنية بجميع التخصصات «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي» نظام السنوات الثلاث، وإعداد مهني، ونظام السنوات الخمس، وتعليم وتدريب مزدوج وتكنولوجيا تطبيقية، وموعد اعتمادها وتحديد الأوائل بجميع النوعيات.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ كنترولات الدبلومات الفنية تواصل تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات ورصد الدرجات لم تنته حتى الآن من تجميع نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في شكلها النهائي، استعدادا لاعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، لإتاحة رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023.

إتاحة رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 أول يوليو

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنّه بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتيجة، سيتم تحديد أوائل الدبلومات الفنية في كل تخصص بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، واعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023، ويقوم وزير التربية والتعليم بتهنئة الأوائل تليفونيا.

وأضافت وزارة التعليم، أنّه سيتم إتاحة رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز معلومات»، فور اعتماده مباشرة من وزير التربية والتعليم، للاستعلام عن الدرجات في جميع المواد الدراسية.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنّه من المتوقع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية وتفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 في الأسبوع الأول من يوليو بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحي المبارك.