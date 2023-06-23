نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. اعرف موعد ظهورها ورابط الاستعلام

انتهت امتحانات الدبلومات الفنية «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي» للعام الدراسي الجاري، يوم 16 يونيو الحالي، وينتظر الطلابانتظار نتيجة الدبلومات الفنية 2023، المقرر إعلانها عبر الموقع الرسمي، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2023، من المتوقع أن تكون عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، أي في أول أسبوع من شهر يوليو المقبل، لجميع التخصصات «زراعي - صناعي - تجاري - فندقي»، نظام السنوات الثلاث، وإعداد مهني، ونظام السنوات الخمس، وتعليم وتدريب مزدوج وتكنولوجيا تطبيقية.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الكنترولات مستمرة في أعمال التصحيح، ورصد الدرجات امتحانات الدبلومات الفنية، مؤكدًا وجود تعليمات حازمة لمصححي وراصدي المواد، لتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة، لمنح كل ذي حقٍ حقه.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023، من خلال بوابة نتائج التعليم الفني من هنا، واتباع الآتي:

- تحديد الصف الدراسي التابع له الطالب.

- إدخال بيانات الطالب بشكل تفصيلي صحيح للاستعلام عن النتيجة.

- كتابة رقم جلوس الطالب.

- إدخال اسم محافظة الإقامة للطالب.

- كتابة بيانات المدرسة التابع لها الطالب.

- الضغط على «عرض النتيجة»، وستظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 حين الانتهاء من الرصد والتصحيح.