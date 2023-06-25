نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. اعرف الموعد والتخصصات المتاحة بالجامعات

تفصلنا أيام قليلة، عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023، المتوقع، وهو يوم أسبوع من يوليو المقبل، بحسب تصريحات سابقة للدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون التعليم الفني، حيث يتم إعلان النتيجة عقب اعتمادها مباشرة من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، معلناً الأوائل في كل التخصصات الفنية.

تفاصيل مهمة عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023

عقب إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023، ستتيحها وزارة التربية والتعليم في رابط على بوابة مركز المعلومات، ويمكن الحصول عليها برقم الجلوس واختيار تخصص الطالب، فضلاً عن إتاحة النتيجة في المدارس تيسيراً على جميع الطلاب، في أماكن ظاهرة.

الحاصلون على الدبلومات الفنية 2023، يمكنهم الالتحاق بنوعيات التعليم الجديدة التي وفرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي الجامعات التكنولوجية، والتي تقبل الطلاب في تخصصات جديدة وتواكب احتياجات سوق العمل سواء في الطاقة أو التغذية أو الصناعة.

جامعات تقبل طلاب الدبلومات الفنية

في تقرير لوزارة التعليم العالي، حددت فيه تفاصيل مهمة عن تخصصات الجامعات التكنولوجية التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية، مؤكدة أن هذه الجامعات تقدم تعليماً متميزاً يواكب احتياجات سوق الصناعة، مثل تخصص تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا تشغيل وصيانة نظم الاتصالات.

تخصصات مهمة للدبلومات الفنية

كما تشمل تخصصات الجامعات التكنولوجية تكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة والآلات الدقيقة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا الصناعات المعدنية، وتكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، وتكنولوجيا الصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة الإلكترونية.

أيضاً يمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2023 الالتحاق بتخصصات، تكنولوجيا الميكاترونكس والأوتوترونكس، وتكنولوجيا إدارة المؤسسات المالية وتكنولوجيا الأجهزة الطبية وتكنولوجيا السياحة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة ومحطات الطاقة وتكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة التحكم والمراقبة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأنظمة الكهربية.

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد عبدالرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان، لـ«الوطن»، إن الدولة أولت اهتماماً ملحوظاً بالتعليم الفني في الفترة الأخيرة، انطلاقاً من عرفانها بأهميته في التنمية، موضحاً أن الدولة افتتحت العديد من الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية لطلاب التعليم الفني.