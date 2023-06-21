تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الفيوم بعد اعتمادها رسميًا

أعلنت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الفيوم بعدما تم اعتمادها رسميًا من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اليوم الأربعاء، إذ ضمت الحد الأدنى للقبول في المدارس الفنية، والزراعية، والتجارية، والتعليم المزدوج، والثانوية الفندقية، والمدارس المتقدمة نظام 5 سنوات، حيث تبدأ درجات القبول من 120 درجة وحتى 200 درجة.

وتستعرض "الوطن" تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الفيوم بالتفصيل فضلًا عن الحد الأدنى والأعلى للقبول في مدارس الدبلومات الفنية، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في بيان صحفي، تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الفيوم، موضحًا أنّ تنسيق المدارس الفنية الفندقية بمجموع يبدأ من 195 درجة، بينما الحد الأدنى للقبول بمدرسة الفيوم الفندقية بدمو 200 درجة، فيما بلغ الحد الأدنى للقبول في مدارس التعليم والتدريب المزدوج صناعي وتجاري من 200 درجة.

مجموع الصنايع من كام 2023؟

وطرح العشرات من طلاب الشهادة الإعدادية تساؤلًا حول مجموع الصنايع من كام 2023؟ وهو ما أوضحه بيان مديرية التربية والتعليم بأنّه يأتي كالتالي:

مدرسة الفيوم الصناعية الزخرفية (بنين).. 165 درجة.

مدرسة الفيوم الصناعية الميكانيكية.. 160 درجة.

مدرسة الفنية بنات الجديدة.. 173 درجة.

مدرسة العبور الفنية بنات بدسيا.. 150 درجة.

مدرسة هوارة الفنية الصناعية، ومدرسة الفنية بنات بسنورس.. 170 درجة.

مدرسة الفنية بنات بالحادقة.. 190 درجة.

مدرسة ناصر الصناعية ومدرسة الفنية بنات بالعدوة.. 150 درجة.

مدرسة أبوكساة الصناعية بنين.. 140 درجة.

مدرسة الشهيد يحي البحيري.. 155 درجة.

مدرسة الشهيد علي أحمد راغب.. 160 درجة.

مدرسة أبوكساة الفنية بنات.. 180 درجة.

تنسيق الزراعة بعد الإعدادية 2023

وفيما يخص تنسيق الزراعة بعد الإعدادية 2023، فقد جاء درجات القبول بالمدارس الفنية الزراعية، كما يلي:

مدرسة الفيوم الزراعية.. 147 درجة.

مدرسة طامية الزراعية المشتركة.. 140 درجة.

مدرستي الهواري الزراعية بسنورس، وأبشواي الزراعية.. 143 درجة.

تنسيق الدبلومات التجارية 2023

وفيما يخص تنسيق مدارس التعليم التجاري 2023 في محافظة الفيوم فقد جاءت كالتالي:

مدرسة الفيوم التجارية.. 175 درجة.

مدرسة التجارة بنات بالصوفي.. 150 درجة.

مدرسة اللاهون التجارية، ومدرسة علي فرّاج التجارية، ومدرسة حافظ عبد العزيز التجارية بإطسا، والجارحي التجارية بيوسف الصديق، وهدى محجوب التجارية بيوسف الصديق، وأبوجنشو التجارية.. تبدأ من 160 درجة.

مدرسة سنرو التجارية.. 145 درجة.

مدرسة.. محمود حمزاوي التجارية.. 180 درجة.

متى تنسيق الدبلومات الفنية 2023؟

ويدور سؤال متى تنسيق الدبلومات الفنية 2023؟ في عقول الطلاب وذويهم بعد الإعلان عن نتيجة التنسيق رسميًا، فيما أوضحت مديرية التربية والتعليم أنّه من المقرر أن يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 9 يوليو المُقبل ويستمر حتى 31 أغسطس.