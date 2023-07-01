محمد الباز: ثورة 30 يونيو معجزة بكل المقاييس

قال الكاتب الصحفي الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن 30 يونيو ليس مجرد يومًا، ولكنه مجموعة من الأحداث المتتالية والمتعاقبة للوصول للحدث الأعظم، معتبرًا أن ما حدث في 30 يونيو هو معجزة بكل المقاييس، وأنه لا أحد كان يعتقد أن ينتهي هذا الكابوس سريعًا.

تنظيم الإخوان حاول توجيه ضربة استباقية للثورة

وأوضح خلال لقائه مع برنامج «بيت للكل» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه كان هناك خوفًا قبل 30 يونيو ألا تكون هناك استجابة من المواطنين على قدر الحماس الموجود في الشارع، لافتًا أن المؤشر كان حركة تمرد التي جمعت 24 مليون توقيع مما يعتبر أكثر مما حصل عليه اثنين من مرشحي الانتخابات في الإعادة.

وأشار أن تنظيم الإخوان حاول توجيه ضربة استباقية للثورة بعمل اعتصام في ميدان رابعة يوم 21 يونيو قبل الثورة بـ9 أيام كاملة ووقتها هدد الإرهابي طارق الزمر بسحق كل من ينزل في 30 يونيو مؤكدًا أنه كان لديه سجلا في العنف.

ولفت أنه فوجئ بزحف الشعب المصري للميادين، مشيدًا بالشعب المصري ووصفه بأن لديه القدرة على ادراك لحظة الخطر الحقيقي.