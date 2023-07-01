مسيرة بالسيارات في قطاع غزة إحياء لذكرى 30 يونيو

تزينت شوارع قطاع غزة بأعلام مصر وفلسطين، احتفالًا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، حيث قام عدد من الشباب بقطاع غزة بتزيين الشوارع والسيارات والبيوت.

مسيرات تحمل العلمين المصري والفلسطيني

وخرجت مسيرات بالسيارات تحمل العلمين المصري والفلسطيني، وصور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وطافت شوارع القطاع، وشارع كورنيش مصر في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وقال أبو محمد أبو زايد أحد المشاركين في المسيرة الضخمة التي طافت شوارع القطاع لـ«الوطن»، إن المسيرة تعبير عن حب أهالي فلسطين عامة، وقطاع غزة على وجه الخصوص، لمصر شعبا وحكومة، وتعبيرا عن توحيد الشعبين الفلسطيني والمصري تحت ظل القيادة السياسية الحكيمة للشعب المصري.

نجاح ثورة 30 يونيو يعتبر نجاح لكل الشعوب العربية

وقال محمد أبو عمر أحد شباب القطاع المشارك في المسيرة، أن نجاح ثورة 30يونيو ، ليس نجاح للشعب المصري فقط، بل للشعوب العربية جميعها، وأولها الشعب الفلسطيني.

وعبرت أم نجاة السيلاوي إحدى المشاركات في المسيرة، عن وحدة شعبي مصر وفلسطين، موضحة أن أهالي القطاع يشعرون أن مصر خي وطنهم الثاني، وأن معبر رفح، هو بداية راحتهم وملاذهم الأمن حينما يدخلون الى مصر.

وقال رأفت المشوخي من أهالي القطاع، إن مشاركة الشباب للمسيرة بهذا العدد الكبير، بوازع شعبي خالص، يؤكد على متانة العلاقة بين الشعبين العربيين.