اليوم بدء تفعيل الخدمة الإلكترونية للتحويلات بين المدارس.. اعرف الرابط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن اليوم السبت الموافق 1 يوليو، سيتم تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات التلاميذ بين المدارس والإدارات ومن المحافظات للقاهرة، للعام الدراسي المقبل.

وفي السطور التالية، نعرض خطوات تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات التلاميذ بين المدارس والإدارات ومن المحافظات للقاهرة.

رابط الخدمة الإلكترونية لتحويلات التلاميذ بين المدارس

يمكن تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات التلاميذ بين المدارس من خلال الدخول على هذا الرابط.

ويمكن الاستفادة من التحويلات بين المدارس من خلال هذا الرابط لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات بداية من (KG2) الصف الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام.

و تم إرسال كلمة المرور الخاصة بكل إدارة تعليمية (باسورد) ليتم استخدامه عند الدخول على الرابط الخاص بتفعيل التحويلات الإلكترونية.

ويمكن الدخول على الرابط أعلاه لتلحويل ثم كتابة الرقم السري واختيار لوحة الخدمات ثم التحويلات المدرسية.

وبعدها يتم الضغط على "استمارة طلب التحويل" وملء البيانات المطلوبة واختيار التالي وبعدها يتم إدخال البيانات.

سيظهر لك ما تم إدخاله من بيانات قم بمراجعتها، ويجب تأكيد الطلب باختيار تأكيد طلب.