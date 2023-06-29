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بدء التحويلات الإلكترونية بين مدارس الجيزة السبت المقبل

كتب:

سلامة عامر
09:08 م | الخميس 29 يونيو 2023
أشرف سلومة مدير تعليم الجيزة

أشرف سلومة مدير تعليم الجيزة

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بدء التحويلات الإلكترونية، يوم السبت المقبل، الموافق 1 يوليو، بالنسبة لأولياء الأمور الراغبين في تقديم طلب تحويل بين المدارس للعام الدراسي 2023-2024. 

وأضاف في بيان، أنه يجري التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة https://www.gizaedu.net/tran.html، خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 يوليو 2023.

وفي سياق منفصل، شدد أشرف سلومة وكيل الوزارة، على موجهي عموم المواد بضرورة الاستعداد لامتحانات الدور الثاني، كما أكد أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى العام ستكون إلكترونية مع ضرورة الالتزام بالمواصفات الواردة من الوزارة وضرورة متابعة الموجهين الأوائل أولا بأول لأعمال الامتحانات.

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