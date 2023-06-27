تعليمات من «التعليم» بشأن التحويلات بين المدارس للعام الدراسي الجديد

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن التحويلات بين المدارس للمدارس الرسمية والرسمية لغات للعام الدراسي المقبل 2023-2024، بين المدارس والإدارات والمحافظات، والمقرر أن يبدأ يوم 1 يوليو 2023، إلكترونياً، عبر مواقع المديريات التعليمية.

التحويل بين مدارس الإدارة

وأوضحت المديريات التعليمية في خطاب رسمي، أن التحويل بين مدارس الإدارة الواحدة داخل الإدارة، يجري عبر تقديم استمارات تحويل معتمدة من المدرستين والمرحلة، وبيان نجاح مميكن من المدرسة المحول منه بختم المدرسة ومعتمد من المرحلة، وذلك للتسهيل على ولي الأمر والتخفيف من الضغط والزحام علي الإدارة التعليمية.

وأشارت المديريات إلى أنه بالنسبة للتحويل بين الإدارات، يجري تقديم استمارات معتمدة من المدرستين والمرحلة وختم الشعار، وبیان نجاح مميكن من الإدارة التعليمية بختم الشعار.

التحويل لأولى وثانية ثانوي

وبالنسبة للتحويل بين المحافظات، يجري تسليم استمارات تحويل على ورقة كاملة معتمدة من المدرستين والمرحلة وختم الشعار الإدارة والمديرية، وبیان نجاح مميكن من الإدارة التعليمية ممهور بختم الشعار.

بالنسبة للصف الأول والثاني الثانوي، أكدت المديريات التعليمية، أن التحويل يقتصر داخل وخارج الإدارات والمديريات عن طريق اللجنة المشكلة بالمديرية فقط، أما بالنسبة للصف الثالث الثانوي يتم تجميع أوراق التحويلات وكل المستندات الدالة على سبب التحويل بمرحلة التعليم الثانوي وترسل للتعليم الثانوي بالوزارة مع مندوب في نهاية شهري يوليو وأغسطس.