فتح التحويلات المدرسية 2024 بين طلاب القاهرة غدا

يفتح غدا السبت باب تحويلات المدارس للطلاب على الموقع الإلكتروني لمحافظة القاهرة، حيث يتم فتح باب التحويل بين الإدارات التعليمية لطلاب المدارس الراغبين في إجراء تحويلات مدرسية للعام المقبل 2024 وعلى أولياء الأمور اتباع الخطوات الخاصة بالتحويلات المدرسية للطلاب في مختلف المراحل الدراسية من kg2 وسنوات النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي، باستثناء التعليم الفني والمدارس الخاصة يتم التقديم يدويا.

وتضمنت خطوات تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات الطلاب 2024 بين المدارس والإدارات ومن المحافظات للقاهرة أن كل بيانات التحويل مسؤولية ولي الأمر والأولوية للأعلى في الدرجات والأصغر سنا وفي حالة وجود أخ او أخت في المدرسة شريطة عدم تخطي الكثافة الطلابية المحددة ، ويتم التقديم إلكترونيا للتحويل بين طلاب المدارس على الرابط هنا https://eduserv.cairo.gov.eg

ضوابط التحويلات المدرسية

وأشارت محافظة القاهرة إلى أن ولي الأمر عليه قراءة الضوابط والإجراءات الخاصة بالتحويلات المدرسية التي اقرتها وزارة التعليم ومديرية التعليم بالقاهرة واتباعها، والخدمة متاحة إلكترونيا لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات بداية من الصف الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام.

نتيجة التحويلات المدرسية

وشددت على أن متابعة نتيجة التحويل المدرسي مسؤولية ولي الأمر، كما يلتزم بإرفاق صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر وصورة شهادة الدراسية للطالب مع شهادة الميلاد وذلك مع بيانات التحويلات المدرسية على الموقع الإلكتروني، ويتحمل مسئولية اي خطأ، والحصول على صورة بعد انتهاء عملية تسجيل بيانات التحويل، وفي حالة قبول تحويل الطالب لابد من الالتزام بالمدة المقررة لاستكمال خطوات التحويل والتقديم وإلا يعتبر الطلب لاغي،مع التأكيد على أن التحويل الورقي (اليدوي) مستمر للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.