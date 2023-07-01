10 مناطق أثرية بالإسكندرية تستقبل الزوار في العيد.. المواعيد وأسعار التذاكر

الإسكندرية من أفضل المدن الساحلية، وتُلقب بـ«عروس البحر الأبيض المتوسط»، لما تتميز به من موقع متميز، غير أن هناك جانب آخر من جمال تتمتيز به هو وجود 10 مناطق أثرية يأتي الزوار والسياح لزيارتها من مختلف بلاد العالم، كما يتردد عليها المصريون في المناسبات والأعياد، ومنها عيد الأضحى.

10 مناطق أثرية

يقول الدكتور أحمد ناصف، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة طنطا لـ«الوطن»، إن الإسكندرية تضم 10 مناطق أثرية فى أحياء مختلفة، هي منطقة كوم الشقافة، وعمود السواري، والمسرح الروماني، ومنطقة الأنفوشي «مقابر الأنفوشى»، ومنطقة مصطفى كامل الأثرية، وقلعة قايتباي، ومتحف الإسكندرية القومي، ومتحف المجوهرات الملكية، ومكتبة الإسكندرية، ومنطقة الشاطبي الأثرية، وجميعها مفتوحة للزوار.

عمود السواري

ويذكر «ناصف»، إن عمود السواري أعلى نصب تذكاري في العالم، ومن أشهر المعالم الأثرية في الإسكندرية، حيث أقيم فوق تل باب سدرة بين منطقة مدافن المسلمين الحالية والمعروفة باسم «مدافن العمود» وبين هضبة كوم الشقافة الأثرية، ويصل طوله إلى حوالي 27 مترا، ومصنوع من حجر الجرانيت الأحمر، وأقيم تخليداً للإمبراطور دقلديانوس في القرن الثالث الميلادي، وهو آخر الآثار الباقية من معبد السيرابيوم الذي أقامه بوستوموس.

مقابر كوم الشقافة

ويشير «ناصف» إلى مقابر كوم الشقافة الموجودة في منطقة كرموز بحي غرب، ويرجع تاريخها لأواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني الميلادى، وسميت بـ«كوم الشقافة» بسبب كثرة البقايا الفخارية «الشقف» التي كانت تتراكم في المكان بعد أن كان أهل المتوفى يقومون بتكسير الأواني في آخر زيارتهم للتخلص من الأرواح الشريرة كمعتقد متوارث لديهم.

وبحسب «ناصف»، استمر الشقف يتجمع حتى كوّن كوما كبيرا من الشقف، وتم كتشاف المقبرة بالصدفة سنة 1900.

المسرح الروماني في كوم الدكة

ويذكر محمد السيد، رئيس قسم الوعي الأثري بهيئة الآثار، أن المسرح الروماني هو أحد آثار العصر الروماني، وتمت إقامته في بداية القرن الرابع الميلادي، كما يوجد مسرح آخر في مصر، وهو مسرح بلوزيوم والذي يقع بمنطقة آثار بيلوزيوم 25 كم شرق قناة السويس، واُكتشف هذا المبنى بالصدفة أثناء إزالة التراب للبحث عن مقبرة الإسكندر الأكبر بواسطة البعثة البولندية في عام 1960، وأطلق عليه الأثريون اسم المسرح الروماني.

رحلة سريعة لقلعة قايتباي

ويضيف «السيد»، أن هذه القلعة بنيت على جزيرة فاروس عام 884هـ مكان فنار الإسكندرية، الذي هُدم بفعل الزلزال عام 702هـ في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وأمر ببنائها الأشرف قايتباي لصد هجمات العثمانيين على مصر، وقد استخدمت حجارة منارة الإسكندرية القديمة في بنائها.

أسعار دخول المناطق الأثرية بالإسكندرية

- كوم الشقافة، وقلعة قايتباي، ومتحف المجوهرات الملكية، 30 جنيها للمصريين، و10 جنيهات للطلاب.

-‏ عمود السواري، 20 جنيها، وللطلاب 5 جنيهات.

-‏ المسرح الروماني ومنطقة الشاطبي الأثرية ومنطقة الأنفوشي الأثرية ومنطقة مصطفى كامل الأثرية، 10 جنيهات، و5 جنيهات للطلاب.

-‏ المتحف القومي 20 جنيها، و5 جنيهات للطلاب.

- مكتبة الإسكندرية 5 جنيهات، و3جنيهات للطلاب.

أما مواعيد دخول هذه المناطق فتبدأ من 8 صباحاً حتى 5 مساءاً، عدا الأعياد من 9 صباحاً حتى 4 عصراً.