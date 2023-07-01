8 مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بالبحر الأحمر

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة أطباء البحر الأحمر، غلق باب الترشح للانتخابات في الساعة التاسعة مساء أمس الجمعة على مقعد النقيب ومقاعد تحت وفوق السن، والمزمع إجراؤها في شهر أكتوبر المقبل، تزامنا مع انتخابات مجلس النقابة الفرعية، ومقاعد النقابة العامة والنقيب.

انتخابات نقابة أطباء البحر الأحمر

واعتمد الدكتور حمادة أبو الحجاج، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة أطباء البحر الأحمر، كشوف أسماء الأطباء المرشحين لانتخابات على منصب النقيب ومقاعد تحت وفوق السن، وتبين أنه لم يتقدم للترشح على مقعد نقيب أطباء البحر الأحمر سوى الدكتور أحمد عبد المالك النقيب الحالي.

المرشحون فوق السن لانتخابات نقابة أطباء البحر الأحمر

وأعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة أطباء البحر الأحمر، أن 4 أطباء تقدموا الترشح للانتخابات فوق السن، وهم الدكتور صموائيل تادرس، والدكتور أمجد كامل، والدكتورة أسماء يوسف، والدكتورة مروة حمدي.

المرشحون تحت السن

كما تقدم 3 أطباء للترشح على مقعد تحت السن، وهم الدكتور محمد النجار، والدكتور إسلام عبد الرشيد، والدكتور أحمد عبد الشافي.

موعد تقديم الطعون والتنازلات

وقال الدكتور أحمد عبد المالك، النقيب الحالي لأطباء البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن نقابة أطباء البحر الأحمر الفرعية فتحت باب الترشح لانتخابات النقابة العامة و الفرعية في 20 يونيو الماضي على مقاعد النقيب وعضوين فوق السن وعضوين تحت السن، وتم غلق باب الترشح مساء أمس، وسيتم فتح باب الطعون في 10 يوليو الجاري لمدة أربعة أيام، ثم فتح باب التنازلات في 22 يوليو، لمدة خمسة أيام، وإعلان القائمة النهائية للمرشحين في 10 أغسطس المقبل.