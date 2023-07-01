موعد عمل البنوك بعد العيد.. تبدأ خلال أيام

الخدمات التي تقدمها البنوك للعملاء التابعين لها لا غنى عنها، لذلك يبحث كثير من العملاء عن موعد عمل البنوك بعد العيد، خاصة عقب إجازة طويلة وصلت إلى 7 أيام متواصلة.

وتبدأ البنوك العودة إلى عملها بشكل طبيعي عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى وإجازة 30 يونيو، وهو ما جعل الإجازة هذه المرة طويلة لمدة أسبوع.

موعد عمل البنوك بعد العيد

أما عن موعد عمل البنوك بعد العيد، فمن المقرر أن تعود البنوك إلى أعمالها الطبيعية بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 يوليو بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

ومن المقرر أن تعود مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى لتكون من الساعة 8.30 صباحا إلى الساعة 3 عصرًا، فيما تبدأ مواعيد عمل الموظفين من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا، وفق ما كان متبعا قبل الإجازة.

وكان البنك المركزي، قد أعلن تفاصيل إجازة البنوك، حيث جرى تعطيل العمل في البنوك المصرية الثلاثاء الماضي، ويستمر حتى الإثنين 3 يوليو، على أن يكون موعد عودة البنوك المصرية للعمل مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل.

ورغم ذلك ما تزال هناك عدّة خدمات تقدمها البنوك للعملاء التابعين لها إلكترونيا، حيث يمكن للعملاء السحب من ماكينات الصرف الآلي في جميع المحافظات وعلى مدار 24 ساعة، كما توفر البنوك المصرية خدمة الإيداع من ماكينات الصراف الآلي على مدار 24 ساعة أيضًا.

ويستطيع العميل استخدام المحفظة الذكية لدفع الفواتير اللازمة، أو تحويل الأموال على المحفظة لشخص آخر بحسب شروط الحد المسموح به يوميًا أو شهريًا، وذلك سواء من خلال ماكينات الصراف أو التطبيق الرسمي للبنوك، أو تطبيق البنك المركزي المصري إنستا باي، كما يمكن للعميل إجراء تحويلات نقدية سواء عبر التطبيق الرسمي للبنك الخاص به، أو عبر تطبيق «إنستا باي» التابع للبنك المركزي المصري.