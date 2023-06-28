أعلى 4 شهادات ادخارية في البنوك الحكومية.. عوائد مرتفعة وثابتة

توفر البنوك الحكومية، أنواعًا مختلفة من الشهادات، بدوريات صرف متنوعة أو محددة، وعوائد ثابتة أو متغيرة، ونرصد في السطور التالية أعلى شهادات ادخار في 4 بنوك.

البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري، الشهادة البلاتينية، وتكون مدتها 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، ونوع العائد ثابت طوال فترة الشهادة، ويكون العائد 19% شهريًا، كما يوفر البنك الأهلي الشهادة البلاتينية التي يكون عائدها متدرج، والمدة أيضًا 3 سنوات والحد الأدنى ألف جنيه للشراء ومضاعفاتها، والعائد 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة.

بنك مصر

ويتيح بنك مصر نفس شهادات البنك الأهلي المصري، ولكن بأسماء مختلفة فالأولى ذات العائد الثابت يطلق عليها «القمة»، والثانية المتدرجة «ابن مصر».

بنك التنمية الصناعية

يتميز بنك التنمية الصناعية بتقديم شهادة بعائد مدفوع مقدمًا، يطلق عليها اسم «اختيارك» إذ أن يكون 39.14%، والحد الأدنى للشراء مبلغ 50 ألف جنيه بالمرة الأولى وبعد ذلك زيادتها بمضاعفات 5 آلاف جنيه ودون حد أقصى.

بنك التعمير والإسكان

ومن أعلى الشهادات في البنوك الحكومية أيضًا، بنك التعمير والإسكان، الذي يوفر الشهادة الثلاثية مدة 3 سنوات والعائد يكون ثابت خلال فترة الشهادة سواء 18.5% شهريًا أو 20% سنويًا، والحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه.