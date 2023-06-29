موعد عودة البنوك للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.. تعرف على التفاصيل

يرغب العديد من المواطنين في معرفة موعد عودة البنوك للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك والتي حددها البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي، وتستمر على مدار 7 أيام كاملة، لذا تستعرض «الوطن»، كل ما يريد المواطنين معرفته حول موعد عمل البنوك مرة أخرى بعد انتهاء الإجازة.

إجازة 7 أيام في البنوك

وكان البنك المركزي المصري أعلن الأسبوع الماضي وتحديداً، يوم الثلاثاء الماضي، تعطيل العمل في مختلف البنوك المصرية بمناسبة كل من عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو.

موعد عودة البنوك للعمل بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى

وحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري رسمياً، فإن تعطيل العمل في جميع البنوك المصرية بدأ من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 27 من شهر يونيو، وحتى يوم الإثنين الموافق 3 من شهر يوليو، على أن يكون موعد عودة البنوك المصرية للعمل مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 يوليو بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

مواعيد عمل البنوك بعد عيد الأضحى

وعن مواعيد عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى بداية من الثلاثاء المقبل، فإن البنوك تعمل على مدار أيام الأسبوع من الأحد للخميس بداية من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً، مع إجازة أسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.