حملات تموينية على المحال والمطاعم في مصيف بلطيم بكفر الشيخ خلال العيد

شنّت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ حملات تموينية مفاجئة، على المحال والكافتيريات بكل مناطق المدينة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، للتأكد من جودة وصلاحية الأطعمة المقدمة للمواطنين بالكافتيريات والمطاعم، وكذا مراقبة الأسعار بالمحلات، وذلك بإشراف هيثم عطية، رئيس المدينة.

تحرير محاضر للمخالفين

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط كميات من اللحوم والدواجن والمصنعات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير عدد من المحاضر للمخالفين، وجارٍ اتخاذ اللازم قانوناً، والعرض على النيابة العامة بالبرلس لاتخاذ اللازم.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدّد على شنّ الحملات التموينية على المخابز خلال فترة إجازة العيد، وشنّ حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري، ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء.

مدينة مصيف بلطيم

يذكر أنّ مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز، بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كيلو في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.