دعاء ذبح الأضحية.. «الإفتاء» توضح الصيغ الصحيحة

يوم واحد فقط وساعات قليلة تفصل جموع المسلمين عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، إذ حدد الشرع عدد من الضوابط للذبح ومنها دعاء ذبح الأضحية، وهو ما يحرص المسلمون على معرفته وترديده عن الذبح، ويوضح التقرير التالي دعاء ذبح الأضحية، وفقًا لدار الإفتاء المصرية.

دعاء ذبح الأضحية

وفقًا لدار الإفتاء المصرية، فإنّ دعاء ذبح الأضحية هو أن يردد المضحي قول: «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، كما ينبغي التسمية والتكبير عند الذبح»، كما يسن قول: «بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هذا عني، إنِّي وجَّهتُ وَجْهيَ للذي فطَرَ السمواتِ والأرضَ، على مِلَّةِ إبراهيمَ حنيفًا، وما أنا مِن المشرِكينَ، إنَّ صلاتي ونُسُكي، ومَحْيايَ ومَماتي للهِ ربِّ العالمينَ، لا شَريكَ له، وبذلك أُمِرتُ وأنا مِن المسلمينَ، اللهمَّ منك ولك».

وبشأن صيغة التسمية عند الذبح ودعاء ذبح الأضحية في عيد الأضحى، روي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عِيدٍ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا: «إني وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للذي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صلاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ». أخرجه أحمد في مسنده.

اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم

ومن الوارد أيضاً أنّه من السنة قول: «اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك، اللهم تقبّل منّي ومن أهل بيتي، اللهم هذه عني وعن أهل بيتي»، كما يقال دعاء النحر في عيد الأضحى، عند ذبح الأضحية عن الميت الدعاء الآتي: «بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هذا عن فلان، اللهم تقبل منه».