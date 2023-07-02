كل ما تريد معرفته عن مشروع تطوير سور مجرى العيون.. طرح وحداته بعد العيد

من المقرر طرح أول إعلان للوحدات السكنية بمنطقة سور مجرى العيون، عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، بحسب ما ذكره هاني يونس مستشار رئيس الوزراء في بث مباشر على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الميدانية بالمنطقة.

مواصفات الشقق الكائنة بمنطقة سور مجرى العيون

وتأتي الوحدات السكنية الكائنة بمنطقة سور مجرى العيون، بالمواصفات الآتية، بحسب ما ذكره مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية لـ«الوطن»:

- على مستوى تشطيب رفيع.

- الشقق تأتي بنموذجين الأول غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، والثاني 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.

- الشقق بمساحات تصل إلى 125 و150 مترا مربعا.

- العمارة الواحدة مساحتها 600 متر مربع.

- الدور الواحد في العمارة به 4 شقق.

- العمارة بها مدخل ومصعد كهربائي واحد.

مواصفات مشروع تطوير سور مجرى العيون

مواصفات وتفاصيل مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، بحسب بيانات الحكومة:

- تشييد 79 عمارة بارتفاعات مختلفة.

- عدد الشقق 1924 شقة.

- إنشاء 18 شقة بنشاط تجاري بالدور الأرضي في بعض العمارات.

- بناء فندق سياحي بطاقة 1200 غرفة فندقية متميزة.

- بناء مسرح رئيسي مكشوف أمام المول بمساحة 1000 متر مربع.

- بناء مول تجاري إداري ترفيهي فندقي يضم سينمات ومطاعم وجراج يسع 1355 سيارة.