«الوزراء»: نقلنا 2000 أسرة بالمدابغ الخاصة بهم من سور مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي

علق السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، على جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في منطقة سور مجرى العيون، موضحًا: «من يزور المنطقة في هذا التوقيت يجد منظرا مختلفا تماما عما كان عليه قبل 3 أو 4 سنوات».

نقل 2000 أسرة بالمدابغ الخاصة بهم في مدينة الروبيكي

وأضاف «سعد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «هذه المنطقة لم تكن تصلح مكانا يوفر ويتيح حياة كريمة للأسر القاطنة فيها، وتم نقل 2000 أسرة بالمدابغ الخاصة بهم في مدينة الروبيكي، وتم تسكين الأسر في مدينة بدر، حيث تبعد كيلو مترات قليلة عن الروبيكي».

وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: «ما قامت به الدولة تجاه هؤلاء لا ينفصل عما تقوم به حاليا تجاه رفات الموتى في منطقة صلاح سالم، والمعنى واحد وهو خلق حياة كريمة للأحياء والحفاظ على مكان لائق بالدفن للموتى».

حال منطقة سور مجرى العيون تحول بعد التطوير إلى الأفضل

وأكد: «حال منطقة سور مجرى العيون تحول بعد التطوير إلى الأفضل، كما أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أطلع الرأي العام على الحال ذي وصلت إليه تلك المقابر سواء التاريخية منها أو التراثية وحتى المقابر العادية، وتأثر كثيرا عندما وقف أمام قبر الزعيم الراحل أحمد عرابي، والصور التي نشرناها خير كاشف لما وصلت إليه أحوال المقابر جميعا، ولا يليق أن يكون حال مقبرة لزعيم وطني مثل أحمد عرابي إلى هذه الحالة».