رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 بالقاهرة.. الأولوية للأخوة 

أعلنت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 بالقاهرة، بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، مؤكدة أنّ التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات «رياض الأطفال KG2 – التعليم الأساسي – الثانوي العام».

التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 بالقاهرة

ووجّهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تعليمات مهمة لأولياء الأمور بشأن التحويل الالكتروني بين المدارس 2024 بالقاهرة، كما يلي.

- لا يعتد بالتحويل الورقي (يدويا) إلا للتعليم الخاص والفني فقط.

- غير مسؤولين عن أي تحويلات او إجراءات او بيانات تتم خارج الإطار الذي تم تحديده بالبند السابق.

- صحة البيانات المسجلة مسؤولية ولي الأمر.

- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة.

التحويل الالكتروني بين المدارس 2024 .. الأولوية للأخوة

- لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.

- حال وجود أي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.

- يرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الأمر سارية، وتقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل) اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسؤوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

- للجنة التحويلات المشكلة في الإدارة تلبية إحدى الرغبات طبقا للكثافات.

- لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

- حال قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

- على ولي الأمر استكمال إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغيا.

- بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للأخوة «يرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة» والأعلى في المجموع وذلك طبقا للكثافات.