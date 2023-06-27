«التعليم»: بدء سداد المصروفات الدراسية لعام 2023-2024 الثلاثاء المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بدء سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل 2023-2024، للصفوف الأولى لجميع المراحل التعليمية «ابتدائي وإعدادي وثانوي» بجميع مكاتب البريد، بداية من يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.

وأضافت مديرية التعليم بالقاهرة، أنَه يتمّ إضافة مبلغ 10 جنيهات رسوم بريدية علي المصروفات الدراسية، مشيرًا إلى أنَّه يتمّ سداد مصروفات المدارس على حساب صندوق تمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بمكاتب الهيئة القومية للبريد بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الالكترونية او من خلال منافذ الدفع الإلكتروني المتعاقد معها.

مصروفات الصف الأول رياض أطفال

سداد كامل = 305 جنيهات.

أبناء عاملين = 171.05 جنيه.

فئات معفاة = 37.10 جنيه.

مصروفات الصف الأول الابتدائي

سداد كامل: 305 جنيهات.

أبناء عاملين = 171.05 جنيه.

فئات معفاة = 37.10 جنيه.

مصروفات الصف الأول الإعدادي

سداد كامل : 205 جنيهات.

أبناء عاملين : 119.50 جنيه.

فئات معفاة : 34 جنيهًا.

مصروفات الصف الأول الثانوي العام

سداد كامل : 520 جنيهًا.

أبناء عاملين 292,95 جنيه.

فئات معفاة : 65.90 جنيه.

مصروفات الصف الأول الثانوي العام خدمات

سداد كامل = 2220 جنيهًا.

أبناء عاملين = 1142.95 جنيه.

أبناء الشهداء = 65.90 جنيه.

فئات معفاة = 650.90 جنيه.

مصروفات الصف الأول الثانوي الفني

سداد كامل :220 جنيهًا.

أبناء عاملين : 135.46 جنيه.

فئات معفاة : 50.90 جنيه.

مصروفات الصف الأول الثانوي الفني خدمات

سداد كامل : 2020 جنيهًا.

أبناء عاملين : 1035.45جنيه.

فئات معفاة : 800.90 جنيه.