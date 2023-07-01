الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر يوليو 2023، واحدة من الخدمات التي يبحث عنها المواطنون استعدادا لدفع قيمة الفاتورة في الوقت المحدد، منعا لتراكمها والتعرض لغرامة تأخير السداد.

وبحسب شركة بتروتريد، فإنّ تسجيل قراءة الغاز يتم من يوم 1 إلى يوم 20 من كل شهر، كما يمكن سداد الفاتورة ابتداء من يوم 1 حتى نهاية الشهر.

وفي هذا الإطار، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر يوليو 2023، على هذا النحو:

الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر يوليو 2023

وفقا لما هو معلن من جانب شركة بتروتريد للغاز، فإنّ الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر يوليو 2023 يكون كما يلي.

- الدخول إلى الرابط الخاص بموقع شركة الغاز بتروتريد، واختيار الاستعلام عن الفاتورة من هنــا، وإدخال البيانات المطلوبة، وتتضمن رقم المشترك، «فرعي، وشقة، وعمارة، وبلوك، وقطاع، ويومية، ومنطقة، ومحافظة» والضغط على عرض الفواتير، لتظهر بعدها قيمة الفواتير.

- فور ظهور قيمة الفاتورة يمكن السداد من خلال التحصيل الإلكتروني من خلال عدة منافذ.

كيفية سداد فواتير الغاز

وأوضحت شركة بتروتريد في وقت سابق، طرق سداد قيمة فاتورة الغاز تسهيلا على المستخدمين، ومنها الموقع الإلكتروني للشركة باستخدام بطاقة الائتمان، والمحافظ الإلكترونية ومنها محفظة الفون كاش من البنك الأهلي، ومحفظة BM من بنك مصر، ومن خلال موقع ماي فوري، وجوميا، والدفع عبر شركات التحصيل الإلكتروني POS والمنتشرة في جميع المناطق والمحلات التجارية والأكشاك في الشوارع، وعبر مكاتب البريد في مواعيد العمل الرسمية.

وحال عدم دفع وسداد الفواتير في موعدها المحدد الأسبق ذكره، يتم فرض غرامة أو وقف الخدمة إذا لم يتم سداد قيمة الفواتير المستحقة.