طرق الإبلاغ عن شكاوى الغاز الطبيعي.. 5 أرقام للطوارئ

الغاز الطبيعي في الوحدات السكانية والمنشآت الصناعية والتجارية والمطاعم، أحد أهم المرافق الأساسية التي لا غنى عنها، بدلا من الاعتماد على أسطوانة البوتاجاز، حيث يستمر ضخ الغاز دون انقطاع، لذا وفرت شركة الغاز لجميع المواطنين الحاصلين على المرفق الحيوي، طرق الإبلاغ عن شكاوى الغاز الطبيعي.

طرق الإبلاغ عن شكاوى الغاز الطبيعي

عدة طرق يستطيع بها المواطنون الإبلاغ عن شكاوى الغاز الطبيعي، عند حدوث تسريب للغاز في الشقة أو العقار أو المنشأة، أو حال تعرض أحد المواسير للكسر، ما قد يؤدي إلى الكثير من المشكلات.

وترصد السطور التالية، طرق الإبلاغ عن شكاوى الغاز الطبيعي، والتى جاءت كما يلي.

- الاتصال على رقم طوارئ شركة «تاون جاس» 129.

- الاتصال على رقم طوارئ شركة «جاسكو» 149.

- الاتصال على رقم طوارئ شركة «بترو تريد» 1122.

- الاتصال على الرقم الأرضي لشركة غاز مصر 26902710.

- الاتصال على الخط الساخن بشركة غاز مصر 19220.

طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر أبريل 202 شهريا

- الدخول على موقع الشركة «بتروريد» من خلال الرابط.

- اختيار أيقونة قراءة عداد الغاز.

- كتابة البيانات بشكل دقيق.

- ادخال معدل الاستهلاك للشهر.

- الضغط على «اعرض».

- تصفح موقع شركة الغاز بتروتريد.

- اختيار «إدخال رقم الغاز».

- إدخال البيانات مثل «رقم المشترك، فرعي، وشقة وعمارة، وبلوك، وقطاع، ويومية، ومنطقة، ومحافظة».