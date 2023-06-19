«البترول»: اتفاق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الغاز الطبيعي

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص أفضل لأصحاب تلك المشروعات، للعمل على زيادة الإنتاج المحلي وتوفير مدخلات الإنتاج لها ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال التوسع والانتشار في محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط ومراكز تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز وبنزين).

أهمية البروتوكول

ووفقا لبيان صحفي، أكد الملا عقب التوقيع أن هذا البروتوكول يمثل نموذجا متميزا للتعاون ما بين أجهزة الدولة ويأتي في إطار برنامج الدولة الطموح لتشجيع اقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على توفير الخدمات والتمويل للراغبين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتوفير فرص الاستثمار لبدء مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة ، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني وبرامج التدريب لرواد الأعمال والعمل على نقل وتسويق التكنولوجيات الحديثة لهذه المشروعات وتوفير فرص التسويق للمنتجات والخدمات.

ومن جانبه، أوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن توقيع هذه العقود يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المهتمة بالمبادرات البيئية ومردودها الاقتصادي على المواطنين ومن أهمها مبادرة تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج التي تخدم عدد من توجهات الدولة في الوقت الحالي وهي الاهتمام بالبعد البيئي والعمل على تقليل معدلات التلوث ومن الناحية الاقتصادية المساهمة في تقليل الواردات من المنتجات البترولية ودعم المشروعات الصغيرة والمساهمة في تخفيض نفقات تشغيلها.

وأشار إلى أن الجهاز يقوم بتنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركتي كارجاس وغازتك بهدف تيسير إجراءات التمويل المطلوبة لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي حيث أتاح الجهاز منذ بدء تنفيذ هذا النشاط تمويل قدره 715 مليون جنيه تم من خلاله تحويل 103 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

توقيع عقد المرحلة التاسعة بين الجهاز وشركة غازتك

وقع المذكرة الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة والدكتور مجدي جلال رئيس شركة إيجاس وباسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، بحضور الدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية والمهندس حسانين محمد حسانين رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير البترول والنائب محمد مرعى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس خالد جمال رئيس شركة كارجاس.

توقيع عقدي المرحلة التاسعة مع جهاز المشروعات

وعلى جانب آخر شهد الملا وباسل توقيع عقدي المرحلة التاسعة بين شركتي غازتك وكارجاس وجهاز المشروعات والذي يستهدف تحويل 8500 سيارة للعمل بالغاز لكل شركة بقيمة 100 مليون جنيه لكل منهما، وقع العقدين المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس خالد جمال رئيس شركة كارجاس مع الدكتور رأفت عباس مدير عام القطاع المركزي للخدمات الغير مالية بالجهاز.