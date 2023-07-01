شروط التحويل بين المدارس التجريبية 2023-2024.. إعلان النتيجة في أغسطس

أعلنت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، شروط التحويل بين المدارس التجريبية 2023-2024، بعد فتح باب التحويلات إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لمديرية التعليم وحتى الإثنين 31 يوليو، مشيرا إلى أنّه سيتم تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات الطلاب بين المدارس والإدارات ومن المحافظات للقاهرة عبر هذا الرابط.

شروط التحويل بين المدارس التجريبية 2023-2024

وأضافت مديرية التعليم بالقاهرة، أنّ التحويل بين المدارس التجريبية 2023-2024، متاحا لجميع المراحل التجريبية بداية من (KG2) الصف الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام، مؤكدا أنّ التحويل الورقي (اليدوي) مستمر للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

التحويل بين المدارس التجريبية

ووجّهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تعليمات مهمة بشأن التحويل بين المدارس التجريبية 2023-2024، كما يلي.

- نتائج التنسيق على مرحلتين، الأولى في شهر أغسطس، والثانية في شهر سبتمبر، وعلى ولي الأمر متابعة ذلك من خلال صفحة الاستعلام بالموقع.

- التحويل للأكبر سنا طبقا للكثافات المتاحة.

- على ولي الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال 15 يوما من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا.

- المرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).

- المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية).

- المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية).

- علي ولي الأمر الالتزام بشروط ومواعيد وقواعد القبول.