«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال الأيام المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية بشكل كبير على أغلب المحافظات، لكن هناك ارتفاع بنسب الرطوبة خلال فترة النهار تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 2 و3 درجات، مشيرة إلى أنه يتم الإعلان عن درجات «المحسوسة» في النشرات الإخبارية كوننا نسعر بدرجات حرارة مختلفة عن نظيرتها المقاسة في الظل، موضحة أنه يومي الإثنين والثلاثاء، نشهد ارتفاعات طفيفة بدرجات الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة.

درجة الحرارة المتوقعة اليوم

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم لمياء حمدين ومصطفى كفافي وجومانا ماهر على القناة الأولى، أن التعرض لأشعة الشمس المباشر يزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أن درجة الحرارة العظمي المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى تسجل 34 درجة مئوية، مؤكدة على اختلاف نسب الرطوبة من محافظة لأخرى، إذ ترتفع بالمحافظات الساحلية مقارنة بالمناطق الداخلية.

وأوضحت أن الطقس خلال فترة النهار يكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد فضلا عن المحافظات المطلة على البحر المتوسط، بينما يكون طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد والصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار خاصة عند زيادة سطوع أشعة الشمس، موضحة أن فترة الليل نشهد انخفاضا بدرجات الحرارة خاصة في ساعات الليل المتأخر حتى الصباح الباكر.

الأجواء خلال فترة الليل

وأشارت إلى أن الأجواء خلال فترة الليل معتدلة تماما كون يوجد نشاط نسبي للرياح في بعض المحافظات، مما يقلل من الشعور بنسب الرطوبة، لافتة إلى أن هناك شبورة مائية تتكون على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية «من وإلى» القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتتلاشى هذه الشبورة بمجرد سطوع أشعة الشمس.

وأوضحت، أن حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، إذ أن ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط لا يتجاوز 1.5 متر ، وبالتالي مؤهل لكل أعمال التنزه والصيد والملاحة، بينما البحر الأحمر يصل ارتفاع الموج فيه إلى 2 وربع متر وبالتالي هو أيضا مؤهل لكل الأعمال البحرية، مشيرة إلى أن متوسط درجات الحرارة على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط يتراوح بين 28 و30 درجة مئوية خلال فترة النهار، فإنها أقل درجة حرارة على مستوى محافظات الجمهورية.