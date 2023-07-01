مواصفات امتحان الفيزياء للثانوية العامة.. أسئلة وإجابات لن يخرج عنها الاختبار

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط الاختبار التجريبي لطلاب الصف الصف الثالث الثانوي، لـ امتحان الفيزياء الثانوية العامة والذي سيؤديه الطلاب غدا الأحد 2 يوليو، وفق جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحان الفيزياء الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ هذا الاختبار نموذج استرشادي لامتحان الفيزياء الثانوية العامة للطلاب، للتدريب على شكل الأسئلة المقالية والموضوعية وكيفية حلها، مؤكدة أنّها نسخة شبيهة للامتحان الذي يؤديه الطلاب غدا.

كما أتاحت وزارة التعليم، إجابات الاختبار التجريبي لـ امتحان الفيزياء الثانوية العامة عبر هذا الرابط، حتى يستطيع الطلاب طباعة الأسئلة وحلها ومقارنة الإجابات الخاصة بالطالب بالإجابات الرسمية التي أتاحتها الوزارة، ومعرفة مستواه.

مواصفات أسئلة الفيزياء للثانوية العامة

وكشفت وزارة التربية والتعليم، عن مواصفات أسئلة امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2023، وفقا لمواصفات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، كما يلي.

- عدد الأسئلة المقالية مادة الفيزياء للثانوية العامة 2023: سؤالان.

- إجمالي عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الفيزياء للثانوية العامة 2023: 44 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الفيزياء للثانوية العامة 2023 بدرجة واحدة: 32 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الفيزياء للثانوية العامة 2023 بدرجتين: 22 سؤالا.

- زمن امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2023: 3 ساعات.

- الدرجة الكلية مادة الفيزياء للثانوية العامة 2023: 60 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة الموضوعية مادة الفيزياء للثانوية العامة 2023: 56 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة المقالية مادة الفيزياء للثانوية العامة 2023: 4 درجات.