عدد أسئلة امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي.. 85% اختيار من متعدد

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد أسئلة امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي، للشعبة العلمية «علوم ورياضيات»، التي يؤديها الطلاب الأحد المقبل 2 يوليو، وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة المعتمد من وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي.

عدد أسئلة امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، عدد أسئلة امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي، مشيرا إلى أنّها تتضمن 30%؜ للمستويات العقلية البسيطة و40% للمستويات المتوسطة و30%؜ للمستويات العليا، تكون بنسبة 85% أسئلة موضوعية «اختيار من متعدد» و15% أسئلة مقالية، كما يلي.

- عدد الأسئلة لمادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي - 46 سؤالًا.

- عدد الأسئلة المقالية لمادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي - سؤالان.

- الأسئلة الموضوعية لمادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي - 44 سؤالًا.

ووجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات لطلاب الثانوية العامة، بتسجيل بياناتهم على ورقة الإجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، والتنبيه على الطلاب بعدم الكتابة أو الشطب على كتيب المفاهيم، والتأكد من الحل في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، وتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات.

امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد عيد الأضحي

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار امتحانات الثانوية العامة 2023 خلال إجازة العيد طبقًا للجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 الامتحان في مادة الفيزياء لشعبتي (العلوم والرياضيات)، ومادة التاريخ للشعبة (الأدبية).

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان الفلسفة فترة أولى، وامتحان المنطق فترة ثانية.