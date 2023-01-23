عاجل.. مزاعم بتداول امتحان الفيزياء للصف الأول الثانوي.. و«التعليم» تحقق

تداولت جروبات الغش الإلكتروني عبر تليجرام، صورا زعموا أنّها أسئلة امتحان الفيزياء للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول، التي يؤديها الطلاب الآن داخل اللجان في عدد من الإدارات التعليمية، بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان.

مزاعم بتداول إجابات الفيزياء للصف الأول الثانوي

وبعد دقائق من نشر الأسئلة المزعومة لامتحان الفيزياء، نشرت جروبات الغش عبر «تليجرام» إجابات الأسئلة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، إنّ غرف العمليات تتابع الصور المتداولة علي جروبات الغش الإلكتروني، التي زعم ناشروها أنّها لامتحان الفيزياء لطلاب الصف الأول الثانوي الذي يؤديه الطلاب الآن باللجان الامتحانية.

عقوبات صارمة على الطلاب الغشاشين

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال التحقق من الصور المنشورة، سيتم ضبط الطلاب الغشاشين وتحديد هويتهم، وتحرير محضر غش وضبط التليفون المحمول أو الأجهزة الإلكترونية المستخدم لتصوير الامتحان ونشره عبر صفحات الغش.

وأكد المصدر أنّه سيتم تطبيق عقوبات صارمة على الطلاب الغشاشين، والمراقبين، الذين سمحوا للطلاب بدخول الامتحانات بالتليفون المحمول، وفقا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني، لكل من صور أو نشر ورق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي.