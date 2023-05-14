توزيع درجات امتحان الفيزياء لـ ثانية ثانوي.. لا شكاوى من أسئلة المادة

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الأحد 14 مايو، امتحان مادة الفيزياء الفصل الدراسي الثاني، والذي بدأ في الساعة التاسعة صباحا ويستمر إلى الساعة الحادية عشر ظهرا، وفقا ًللجداول المعلنة من المديريات التعليمية.

امتحان الفيزياء للصف الثاني الثانوي يندرج من الأسهل للأصعب

وأكدت المديريات التعليمية، أن أسئلة امتحان الفيزياء الصف الثاني الثانوي تعتمد على نواتج التعلم للمادة وتغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة، وتندرج من الأسهل إلى الأصعب، مشيرة إلى أن غرفة العمليات منعقدة ولم تتلق أي شكاوى من الامتحان.

وأضافت أن امتحانات الصف الثاني الثانوي تسير بصورة جيدة وعدم وجود أي شكاوى، مشيرا إلى الانعقاد الدائم لغرفة العمليات وربطها بالإدارات التعليمية الـ33، وتذليل أي عقبات لضمان حسن سير وانتظام الامتحانات.

توزيع درجات امتحان الفيزياء لتانية ثانوي

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات امتحان الفيزياء للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2023، وهي كالتالي:

- 20 درجة للامتحان الإلكتروني.

- 4 درجات للامتحان الورقي.

- 3 درجات لامتحان الشهر.

- 3 درجات للمواظبة والحضور.

- الدرجة الكلية 30 درجة.

امتحانات تانية ثانوي تعقد إلكترونيا

تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي إلكترونيا في المدارس الحكومية والخاصة المتصلة بالإنترنت، فيما تعقد الامتحانات ورقيا في المدارس غير المتصلة بالإنترنت ولطلاب المنازل والدمج، وللطلاب الذين يتعرضون لعطل فني بالتابلت خلال الامتحانات.