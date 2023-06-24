كيف تتصرف إذا فقدت كارت شحن عداد الكهرباء؟.. طريقة ترجعه بالرصيد المشحون

تسعى وزارة الكهرباء إلى تحويل العدادات القديمة إلى أخرى مسبقة الدفع «أبو كارت» مثل البطاقات الذكية والفيزا، وقد تتعرض كروت تلك العدادات إلى الضياع أو فقدانها من قبل المواطنين، إلا أن شركة الكهرباء وضعت حلولا لتلك المشكلات.

كيف تتصرف إذا فقدت كارت شحن عداد الكهرباء؟

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين توضح «الوطن» لقراءها كيفية التصرف في حال فقدان كارت شحن العدادات مسبقة الدفع إذا كنت مالك أو مستأجر الوحدة، فهناك عدة طرق أوصى بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجاءت على النحو التالي:

بالنسبة لماكي الوحدات

- توجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

- احضر صورة من العداد موضحا بها رقم العداد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للإطلاع عليها.

بالنسبة للمستأجرين

- يجب تحرير محضر فقد كارت شحن العداد مسبق الدفع بقسم الشرطة التابع له.

- صورة من التوكيل والأصل للإطلاع.

- تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الإيجار.

وحال تقديمك هذه المستندات، واستكمال الإجراءات بشركة الكهرباء التابع لها، يمكن استلام كارت جديد بعد دفع الرسوم المقررة، ويجرى تفعيله في اليوم ذاته.

استرجاع الرصيد من الكارت المفقود

ويحق للمشترك، استخراج كارت بدل فاقد للعداد مسبق الدفع، وفي حال فقده وبه رصيد، فإن الرصيد الموجود بالكارت المفقود سوف يكون على الكارت الجديد؛ إذ أن عمليات الشحن تكون مسجلة على ذاكرة العداد برقمها وقيمتها، وعند استخراج كارت جديد يجرى برمجته بتسجيل جميع البيانات وعمليات الشحن السابقة بأرقامها وقيمتها، وعند تركيب الكارت بالعداد، إذا وجدت ذاكرة العداد عملية لم تفرغ بالعداد يجرى استقبالها وتنفذ فورا.